Centenari di Sardegna: i depositari di un vissuto mandato a memoria

L’ala di mistero che avvolge l’Isola, ha catturato l’interesse dei viaggiatori che nell’ottocento hanno scritto pagine di appunti.

Lo stesso mistero avvolge e coinvolge anche i centenari, depositari di un vissuto mandato a memoria. Voci flebili che si raccontano attraverso poesie e ricordi. Corpi fragili di una forza che resiste, di una volontà che non si arrende. I centenari, protagonisti e testimoni di un vissuto storico che si declina attraverso poesie e ricordi, sono i figli eletti di questa terra.

Nel nostro pianeta sono due i luoghi dove la longevità umana è più alta della media: l’Isola giapponese di Okinawa e la Sardegna. Quella degli abitanti di Okinawa è incredibilmente alta, anche rispetto alla media giapponese che di per se è al top mondiale. Alcuni ricercatori stanno cercando di scoprire se sia possibile imparare dagli abitanti di Okinawa l’elisir di lunga vita. Quello su cui stanno puntando è l’alimentazione dell’isola. Sana, varia, con molti vegetali e frutta, ma soprattutto con un apporto calorico del 20% più basso rispetto alla media.

In Sardegna, i segreti dei centenari sono allo studio del progetto Akea dell’università di Sassari con a capo il professor Luca Deiana che esamina gli alberi genealogici di popolazioni intere per individuare che cosa rende tanto longevi un centinaio dei 300 e più ultracentenari sardi.

In tanti, insomma, cercano di scoprire l’elisir di lunga vita. Nessun mistero, però, affermano i centenari: Un buon pezzo di pane e formaggio accompagnati da un buon bicchiere di vino sono gli ingredienti di questa ricetta tanto ricercata e discussa.

di Roberto Tangianu

Pierino Vargiu è un fotografo perdutamente innamorato della Sardegna. Con la sua macchina fotografica viaggia attraverso i confini dell'Isola per documentare tutto ciò che accade nelle comunità di questa terra fortemente legata alla sua storia, alla sua cultura e alle sue tradizioni. Pierino caratterizza da sempre la sua vita attraverso un trasporto di grande passione. Gli anziani e i centenari della Sardegna per lui hanno un valore senza eguali e ogni giorno con il suo sguardo fotografico cattura i loro sguardi e i loro sorrisi per renderli immortali e testimoni del tempo. Questa rubrica porta la firma di Pierino Vargiu e testimonia il forte attaccamento della testata giornalistica Sardenga Live ai valori della nostra terra.

Tzia Maria Manca di Meana Sardo nata il 10 luglio del 1905 e morta all’età di 110 il 16 gennaio del 2015

“E’ lei una delle donne più longeve che ho fotografato. Porto il suo ricordo sempre nel mio cuore accompagnato da un forte sentimento di gratitudine per la comunità di Meana Sardo”.

Pierino Vargiu

