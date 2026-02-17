PHOTO
LO SPETTACOLO NON SI INSEGNA. SI VIVE. SI FA
Sardegna Live apre ufficialmente i casting per la selezione di cantanti, ballerini, comici, fantasisti e artisti di ogni genere, con concrete opportunità di inserimento in:
· Spettacoli di varietà
· Nuove produzioni artistiche
· Festival musicali
· Concorsi canori
· Eventi musicali e di intrattenimento
Obiettivo della selezione
Individuare talenti autentici e profili artistici pronti a entrare a far parte di progetti in fase di allestimento e produzioni professionali di rilievo nel panorama dello spettacolo.
Come candidarsi
Per partecipare ai casting è necessario inviare una mail all’indirizzo artistidisardegna@gmail.com indicando:
· Una breve nota di presentazione personale
· Le discipline artistiche di interesse
Allegati richiesti:
· Tre fotografie recenti
· Un file musicale e/o video contenente una vostra performance (canto, ballo, recitazione, comicità, ecc.)
🎤 Come si svolge il casting
1. Dopo una prima valutazione positiva della candidatura, seguirà invito ufficiale all’audizione, con indicazioni dettagliate su luogo, orari e modalità.
2. Durante l’audizione sarà richiesto di:
o Presentare brevemente il proprio percorso artistico e le ambizioni professionali
o Eseguire una performance (brano cantato, coreografia, monologo, sketch comico o altra esibizione)
Le audizioni si terranno a Cagliari e Sassari, alla presenza di professionisti qualificati nel settore della musica, dello spettacolo e dell’impresariato artistico.
· La partecipazione ai casting è completamente gratuita.
· Le candidature dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2026.
· I casting si svolgeranno entro il mese di marzo 2026.
Se hai talento, determinazione e voglia di metterti in gioco, questo è il tuo momento.
Il palco ti aspetta.