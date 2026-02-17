LO SPETTACOLO NON SI INSEGNA. SI VIVE. SI FA

Sardegna Live apre ufficialmente i casting per la selezione di cantanti, ballerini, comici, fantasisti e artisti di ogni genere, con concrete opportunità di inserimento in:

· Spettacoli di varietà

· Nuove produzioni artistiche

· Festival musicali

· Concorsi canori

· Eventi musicali e di intrattenimento

Obiettivo della selezione

Individuare talenti autentici e profili artistici pronti a entrare a far parte di progetti in fase di allestimento e produzioni professionali di rilievo nel panorama dello spettacolo.

Come candidarsi

Per partecipare ai casting è necessario inviare una mail all’indirizzo artistidisardegna@gmail.com indicando:

· Una breve nota di presentazione personale

· Le discipline artistiche di interesse

Allegati richiesti:

· Tre fotografie recenti

· Un file musicale e/o video contenente una vostra performance (canto, ballo, recitazione, comicità, ecc.)

🎤 Come si svolge il casting

1. Dopo una prima valutazione positiva della candidatura, seguirà invito ufficiale all’audizione, con indicazioni dettagliate su luogo, orari e modalità.

2. Durante l’audizione sarà richiesto di:

o Presentare brevemente il proprio percorso artistico e le ambizioni professionali

o Eseguire una performance (brano cantato, coreografia, monologo, sketch comico o altra esibizione)

Le audizioni si terranno a Cagliari e Sassari, alla presenza di professionisti qualificati nel settore della musica, dello spettacolo e dell’impresariato artistico.

· La partecipazione ai casting è completamente gratuita.

· Le candidature dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2026.

· I casting si svolgeranno entro il mese di marzo 2026.

Se hai talento, determinazione e voglia di metterti in gioco, questo è il tuo momento.

Il palco ti aspetta.