Un uomo di 59 anni ha perso la vita, nella notte, in un Incidente stradale avvenuto a Castiadas, nella strada tra Costa Rei e Villasimius. L’uomo era al volante di un furgone e stava percorrendo la provinciale 19 quando, per cause non ancora accertate, è finito fuori strada.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per il 59enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di San Vito per i rilievi e i Vigili del Fuoco.