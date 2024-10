Una raccolta fondi in memoria di Susanna Pernici, la giovane di Castelsardo morta lo scorso settembre dopo due tentativi di trapianto al cuore andati male. L'iniziativa intrapresa dagli amici di Susanna, in accordo con la famiglia, è destinata a favorire l'Aido (Associazione italiana donatori organi) per aiutare tutte le persone che si trovano in situazioni simili a quelle della sfortunata ragazza.

"Per tutti quelli che conoscevano Susanna era una ragazza speciale, solare e caratterizzata da una grande forza che l'ha accompagnata in tutti questi anni nonostante i suoi problemi di salute - si legge -. Nel momento in cui finalmente, a 25 anni, era arrivata la speranza di un trapianto al cuore dovuto alla patologia che ha reso difficile la sua adolescenza, purtroppo, non ce l'ha fatta".

La raccolta fondi sul sito "gofoundme.com" è già attiva e aperta a chiunque volesse contribuire all'iniziativa.