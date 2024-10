La Sardegna perde un’altra sua giovane figlia. Susanna Pernici è morta dopo due tentativi di trapianto di cuore. Aveva solamente 24 anni.

È una comunità intera sotto shock quella di Castelsardo. “La vita scorre velocemente, a volte anche troppo velocemente…Spesso però anche se breve, lascia un segno profondo: come una stella cadente brilla intensamente anche se per poco tempo ma la luce che ha donato continuerà a splendere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di vederla brillare”, scrive la sindaca Maria Lucia Tirotto che ha annullato tutti gli eventi in programma fino al giorno del funerale, previsto per sabato 21 settembre.

La giovane, malata di cuore da diversi anni, attendeva un trapianto. Era stata ricoverata all'ospedale del San Raffaele di Milano, dove si era accesa una speranza. L’intervento, però, non ha dato gli esiti attesi ed è sopravvenuta una emorragia cerebrale. Susanna è stata sottoposta a un secondo trapianto, anche questo non andato a buon fine. I medici hanno dichiarazione di morte cerebrale.