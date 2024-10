Furto nella notte al Museo ampuriense della Cattedrale di Castelsardo, dove sono stati sottratti numerosi oggetti preziosi. I ladri hanno spostato la telecamera di sorveglianza piazzata davanti all'ingresso della cripta, hanno forzato la porta e sono entrati nei locali dove sono esposte reliquie, statue, pietre preziose e tavole del Maestro di Castelsardo, fortunatamente ignorate.

Secondo i primi riscontri dei carabinieri della Compagnia di Valledoria e del Nucleo tutela del patrimonio culturale, intervenuti sul posto questa mattina dopo la scoperta del furto, sono state rubate numerose pietre preziose staccate dalla corona della statua della Madonna e di altre sculture custodite nella cripta.

I ladri hanno preso anche 4mila euro in contanti che erano depositati nella cassa del museo, gestito da una cooperativa, e si sono inoltre impossessati di un mazzo con le chiavi di altri siti. Sono in corso le verifiche per appurare se i malviventi siano entrati anche in altri locali e abbiano messo a segno altri furti.