E' attesa per questo pomeriggio la sentenza sul caso Becciu, il cardinale di Pattada finito al centro dello scandalo finanziario legato all'acquisto di un palazzo a Londra nel 2014 per 300 milioni di euro. Le accuse nei confronti del prelato sono di abuso d'ufficio, peculato e subordinazione.

La richiesta del pm è di una condanna a 7 anni e tre mesi. L'avvocato difensore di Becciu, Fabio Vaglione, nella sua arringa finale ha parlato di "pochezza delle argomentazioni avversarie", sostenendo che nei confronti del suo assistito vi sia stata una campagna mediatica diffamatoria a livello planetario.

Vaglione, che ha chiesto l'assoluzione per Becciu, sottolinea come in tutto il materiale portato in aula dall'accusa “nessuno parli mai del cardinale laddove è lui che viene indicato dall’accusa come il promotore, il regista degli investimenti”.

In totale, l’Ufficio del Promotore di Giustizia guidato da Alessandro Diddi ha chiesto condanne complessive per 73 anni.