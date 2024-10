I casi confermati di Febbre del Nilo occidentale nell'uomo dall'inizio di maggio 2024 in Italia arrivano a 99 , di cui 47 nel periodo dall'8 al 14 agosto .

Sono invece 4 i decessi (2 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 1 Emilia-Romagna). Nello stesso periodo è stato segnalato un caso di virus Usutu in provincia di Modena.

È quanto rileva l'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità (Iss) di sorveglianza integrata del virus West Nile e Usutu, aggiornato al 15 agosto.

Dei 99 casi confermati, 60 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (1 Lombardia, 14 Veneto, 4 Friuli-Venezia Giulia, 36 Emilia-Romagna, 2 Puglia, 1 Calabria, 1 caso importato dagli Stati Uniti e 1 dall'Albania) , 14 casi, asintomatici, sono stati identificati in donatori di sangue (4 Lombardia, 1 Veneto, 9 Emilia-Romagna) e 25 si sono manifestati con febbre (18 Veneto, 5 Emilia-Romagna, 1 caso importato da Oman e 1 dal Marocco ). Raggiungono il numero di 33 le province con dimostrata circolazione di West Nile virus in vettori/animali/uomo appartenenti a 11 Regioni.

Per quanto riguarda i casi negli animali, il West Nile è stato riscontrato in 40 uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio in Sardegna , Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto e in 22 uccelli selvatici rinvenuti in Marche, Emilia Romagna, Veneto eCampania. Confermata anche la presenza del virus in 82 pool di zanzare catturate in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo. Non sono stato invece rilevate positività al West Nile Virus in nessuna azienda avicola italiana. Per quel che riguarda la presenza di Usutu virus negli animali, l'Iss fa sapere che " non è stata ancora rilevata negli uccelli e nelle zanzare ".