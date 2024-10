700 partecipanti, 15 carri allegorici, 7 gruppi a piedi e 4 paesi coinvolti. Sono questi i numeri della grande sfilata di Carnevale organizzata della Pro loco di Sarule, in programma sabato 14 febbraio, che rientra in un calendario ricco di appuntamenti.

Creatività, originalità, arte e tanta voglia di divertirsi sono gli ingredienti che saranno messi in campo per conquistare il pubblico e i 5 giudici che voteranno i carri allegorici più belli provenienti da Ollolai, Lodine e Orani, oltre ai quattro di Sarule. Tra questi ultimi, c’è anche il carro del gruppo “S.D.E.S.M”, vincitore degli ultimi due anni che anche per l’edizione del Carnevale 2015 tenterà di riconquistare il titolo di miglior carro con la versione “Joker” che vedrà in scena 120 partecipanti.

La grande sfilata si concluderà nella palestra comunale per la degustazione dei prodotti tipici. In serata avrà inizio la festa dedicata ai balli e alla premiazione dei carri più belli.

Dunque, l’attesa sale, gli organizzatori sono al lavoro per una festa pensata in ogni minimo particolare.

Dietro le quinte del Carnevale di Sarule 2015 c’è La Pro Loco guidata dal Presidente Antonello Vilia che, nonostante i tagli al budget da parte dell’amministrazione comunale, ha trovato nell’entusiasmo, nei risultati delle precedenti edizioni e nel riscontro con i compaesani la forza e la voglia di creare un evento che anche quest’anno farà accendere i riflettori sul centro di origine nuragica, situato ai piedi del monte Gonare, nel cuore della Barbagia di Ollolai.

“Siamo contenti di continuare a organizzare il Carnevale perché per noi rappresenta anche una fonte di guadagno per molte attività, come bar, bed&breakfast e ristoranti. Noi ci crediamo molto. Devono essere giorni di svago, di divertimento per tutti, per consentire anche di staccare la spina rispetto ai problemi e alle tante difficoltà quotidiane”, ha detto il giovane presidente Vilia.

Nell’organizzazione, che ha visto un’oculata gestione, parsimoniosa ed essenziale, dei fondi disponibili, come ha sottolineato il presidente della Pro loco, è stata preziosa e concreta la collaborazione del gruppo “S.D.E.S.M”, dell’Associazione “Maschera a Gattu”, il coro “Vadore Sini” e il Comitato Leva 1997.

Da sottolineare, inoltre, le sinergie condivise con la Pro Loco di Ollolai “Tra noi c’è un buon rapporto – ha detto Antonello Vilia -. Uno dei nostri scopi è anche quello di coinvolgere in un progetto comune anche altri paesi”.

Il carnevale di Sarule proseguirà nei giorni 15 e 17 febbraio con canti e balli nella piazza San Michele. Infine, domenica 22 febbraio, l’appuntamento è con i balli in piazza ai quali prenderà parte anche "Sa Maschera a Gattu", le maschere tradizionali del Carnevale di Sarule, citate anche dalla scrittrice Grazia Deledda nel romanzo "Elias Portolu". Seguirà “Su Ballu de sas padeddas”, la pentolaccia.

Un Carnevale, dunque, all’insegna del divertimento e della valorizzazione delle tradizioni popolari.