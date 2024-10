Sospensione dell'attività e sanzioni per circa ventimila euro: è il risultato di un controllo dei Carabinieri dell'ispettorato del lavoro in un bar di Carloforte, dove i militari hanno trovato sei lavoratori che prestavano la loro attività in nero.

Il titolare del locale è stato denunciato per l'impiego di lavoratori irregolari.

Le verifiche si inquadrano all'interno di un servizio volto soprattutto all'accertamento del rispetto delle normative igienico sanitarie nell'ambito di pubblici esercizi e di contrasto al lavoro irregolare, portato avanti dai Carabinieri di Carloforte e Teulada con i colleghi di Narcao, Giba e dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia, in collaborazione con personale specializzato Nas e Nil di Cagliari.

I controlli hanno condotto anche all'accertamento di violazioni relative all'omessa esecuzione di procedure di sanificazione straordinaria, con conseguenti sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1000 euro in una struttura ricettiva a Teulada, dopo l'ispezione nei locali cucina e di somministrazione dei pasti.