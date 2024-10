I Carabinieri del NAS di Cagliari hanno sequestrato amministrativamente ieri a Carloforte un deposito non autorizzato di prodotti alimentari e di bevande . Secondo le informazioni riportate dai militari, il locale, pertinenza di un supermercato del luogo di 150 metri quadri, versava in condizioni igieniche e strutturali " assolutamente inadeguate " .

La pertinenza non era mai stata registrata presso l'autorità sanitaria che non ne conosceva l'esistenza, né notificata all'autorità amministrativa. Le condizioni igieniche erano " precarie con pavimenti e parte delle pareti e dei soffitti non sanificabili a causa dei materiali di rivestimento utilizzati ".

Secondo i Carabinieri del NAS, si trattava di un " deposito promiscuo di materiali non pertinenti all'attività alimentare ", come materiale ferroso logoro, attrezzature varie e utensili da lavoro tali da non consentire un'idonea sanificazione di quegli spazi, così come previsto per i luoghi che contengono matrici alimentari.

Il tutto rappresentava un pericolo per la salute pubblica .

Il valore del sequestro ammonta a circa 200mila euro, l'autorità sanitaria e quella amministrativa sono state informate dai Carabinieri del reparto specializzato dell'Arma per gli aspetti di rispettiva competenza e una sanzione amministrativa pecuniaria sarà contestata all'amministratore unico della società che gestisce quel punto vendita.