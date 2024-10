Due squadre dei Vigili del Fuoco delle sedi di Lanusei e Tortolì sono intervenute verso le 13 sulla Ss 125 al km 94.800 all'interno della galleria "Genna Ortiga" tra i centri abitati di Cardedu e Bari Sardo per un incendio che ha coinvolto un carico di foraggio trasportato nel pianale di un furgone Iveco Daily.

Il conducente, un uomo di 44 anni, accortosi che il carico era in fiamme, ha arrestato il mezzo nella piazzola di sosta dentro la galleria, provvedendo a dare l'allarme e adoperandosi nelle prime operazioni di spegnimento mediante l'uso degli estintori e degli idranti presenti sul posto. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono state completate dal personale dei Vvf.

La galleria è stata chiusa al traffico in via precauzionale fino al ripristino delle condizioni di viabilità.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri e della Polizia di Stato per gestire la viabilità e per i rilievi del caso e successivamente il personale dell'ANAS per il ripristino della sicurezza della galleria.