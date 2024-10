L'amministrazione di Teti ha finalmente stipulato un contratto con un segretario comunale. Gloria Fiore, segretario del Comune di Ovodda, è stata chiamata a ricoprire l'incarico anche nel paese vicino grazie a una convenzione regolante i rapporti tra i due centri della Barbagia. La dirigente trasferisce le sue competenze professionali anche al Comune di Sarule, con il quale ha intrapreso un rapporto di collaborazione da tempo.

L'IMPEGNO La complessità dei problemi di cui sono investite le amministrazioni, in tempi particolarmente difficili, gravano anche su questa figura che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta. La limitata disponibilità dei segretari comunali, dovuta ai concorsi bloccati, è una delle emergenze che gli enti di tutta Italia si trovano a dover fronteggiare. «Quando si ha la gestione di più comuni - dice la dottoressa Gloria Fiore - gli sforzi si moltiplicano e le complessità degli interventi vanno comunque risolte in tempi ridotti e suddivisi per i vari enti».

ZONE DISAGIATE Il sindaco di Ovodda Cristina Sedda parla di una situazione che compromette fortemente l'amministrazione dei paesi del centro Sardegna. «In Barbagia sono poche le figure professionali che ricoprono il ruolo di segretario comunale. Viviamo in zone classificate come disagiate e prive di collegamenti rapidi e funzionali e anche questo rappresenta un limite». Laila Dearca, sindaco di Teti, riflette sul tema con considerazioni amare: «La figura del segretario è fondamentale per il funzionamento della macchina amministrativa. Il poter contare sulla qualità professionale del dirigente solamente per poche ore alla settimana comporta gravi rallentamenti all'azione di governo che l'ente dovrebbe, invece, garantire ai cittadini con costanza e regolarità».

