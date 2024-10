Sono in corso da questa mattina le ricerche di un uomo di 58 anni, Stefano Muceli, residente a Cardedu, che da ieri sera risulta scomparso, non avendo più fatto rientro a casa.

Nell'area è stato allestito un Posto di Comando Avanzato con 2 unità specializzate TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Presenti il funzionario di guardia del Comando Provinciale dei Vvf, più una squadra operativa del Distaccamento di Lanusei, 2 unità del Nucleo Cinofili, 3 unità SAPR e l’elicottero Drago 144 del Reparto Volo di Alghero, per un totale di 13 unità con 6 mezzi al seguito.

Collaborano alle operazioni, coordinate dai Vigili del fuoco, anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza, il soccorso alpino e speleologico e alcuni volontari del posto.

Le attività di ricerca si stanno concentrando nella località “Perda Niedda” del Comune di Cardedu, in prossimità dell’ovile di proprietà del disperso, ma, specificano i Vigili del fuoco, risultano particolarmente complesse per via del terreno impervio caratterizzato da bosco e vegetazione fitta.