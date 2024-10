Nella giornata di ieri, giovedì 2 marzo, a Sardara i Carabinieri della Stazione locale hanno compiuto una verifica su nove auto abbandonate, parcheggiate alla meno peggio nella zona industriale del paese, in prossimità di un centro di demolizione autorizzato.

I militari si erano insospettiti in quanto quelle macchine erano lì da un po' di tempo, durante il quale erano state anche private di alcuni pezzi. Il responsabile dell'impianto di rottamazione non aveva preso in carico quei mezzi in quanto i relativi titolari non avevano potuto esibire certificati fondamentali come quello relativo alla proprietà o il libretto o altro.

I nove proprietari avevano quindi abbandonato le auto nei dintorni di quell'impianto, in maniera da poter far ritenere che fossero destinati alla rottamazione. Due dei mezzi appartengono a persone di Napoli, altri due a cittadini Rom e i restanti a residenti della zona.

È stato contestato loro il rilascio su solo pubblico di autovetture in stato di abbandono, con sanzioni amministrative per circa 14mila euro in totale. Sono in corso valutazioni per verificare se vi possano essere anche aspetti di carattere penale.

È stato coinvolto nella vicenda anche il sindaco di Sardara, affinché emetta nei loro confronti un'ordinanza ingiunzione per la liberazione del suolo pubblico e il corretto smaltimento delle macchine stesse.