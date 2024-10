Cambio al vertice della Compagnia dei carabinieri di Sanluri. Il comandante, il maggiore Aldo Meluccio, saluta la Sardegna e lascia l'Isola dopo cinque anni: assumerà un nuovo incarico in Emilia Romagna al comando della Compagnia Bologna-San Lazzaro, sul territorio di Bologna Sud.

Al suo posto arriva il maggiore Nadia Gioviale, che lascia l'incarico del comandante del Nas di Cagliari.

Per il maggiore Meluccio i cinque anni in Sardegna sono stati segnati da importati risultati. Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga il bilancio è di un centinaio di arresti e oltre 20 chili di cocaina e 500 chili di marijuana sequestrati. Sotto chiave anche 15mila piante di cannabis.

Sul fronte della criminalità numerosi gli arresti per rapina e furti. Da ricordare anche l'arresto di una persona che aveva segregato, ridotto in schiavitù, seviziato e torturato per anni un servo pastore in una masseria.

Tanti gli interventi e le indagini sfociate in provvedimenti per violenze di genere e maltrattamenti in famiglia.