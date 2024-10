Sardegna Live

"Non ha parlato male di me e quelle battute non erano certo riferite al sottoscritto". Così il presidente della Regione, Ugo Cappellacci, risponde ai giornalisti che gli chiedono delle reazioni ironiche sia da destra che da sinistra alla vecchia barzelletta rispolverata sabato a Cagliari da Silvio Berlusconi di tale "Giancarlo Merda" che voleva cambiare nome in "Ugo Merda".