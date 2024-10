Il presidente della Regione uscente, Ugo Cappellacci, guidera' un'opposizione formata da una pattuglia di 24 consiglieri, la maggior parte dei quali veterani del Consiglio regionale.

Fa il pienone a Nuoro il capogruppo uscente di Forza Italia Pietro Pittalis, eletto con 7.153 voti, cosi' come si conferma leader del centrodestra in Ogliastra Angelo Ivano Stochino, eletto con 4.759 voti.

A Cagliari due conferme ed un volto nuovo: Alessandra Zedda, assessore al bilancio prende 5.425 voti, prima degli eletti. Dopo di lei la new entry Stefano Tunis, 41enne direttore dell'Agenzia del Lavoro con 5.356 voti e la conferma di Edoardo Tocco, 3.905 voti.

A Sassari la conferma di Antonello Peru e l'ingresso nel palazzo di via Roma dell'ex sindaco di Alghero Marco Tedde. Nel Medio Campidano entra Nicola Cau, sindaco di Furtei, mentre Ignazio Locci e' il rappresentante della provincia del Sulcis. Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci e' l'unico rappresentante di Fi per la Gallura.

Nella provincia di Oristano entra l'assessore dell'agricoltura uscente, Oscar Cherchi con 3487 voti di preferenza. Conferme invece per i decani della politica sarda, il leader dell'Udc Giorgio Oppi, che sbanca Cagliari, e Mario Floris, leader dell'Uds. Con l'Udc entrano Andrea Biancareddu, assessore uscente dell'Ambiente, che sbanca la Gallura con 4.043 voti, e Gigi Rubiu, che nel Sulcis ha preso 3.998 voti.

C'e' da assegnare il quarto posto, tra il direttore dell'Anci Umberto Oppus e un altro resto.

Tre i consiglieri che dovrebbero essere assegnati ai Riformatori sardi: il coordinatore regionale Michele Cossa, Pietrino Fois e Luigi Crisponi, assessore uscente del Turismo, in ballottaggio con Franco Mula.

Il quarto dei Riformaori potrebbe essere Attilio Dedoni, capogruppo uscente. Due i consiglieri per il Psd'Az: l'uscente Cristian Solinas a Cagliari e Pietro Moro a Sassari. Uno per Fdi, in ballottaggio tra Matteo Sanna e Gianni Lampis.

I dati definitivi sugli eletti, per il complicatissimo calcolo dei resti percentuali raggiunti nei diversi collegi, si conosceranno solo oggi in tarda mattinata.