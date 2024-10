Saranno i Club Dogo e il cantante Giuliano Palma i protagonisti della notte di San Silvestro a Olbia quest'anno.

I nomi sono stati resi noti ieri, esprime grande soddisfazione il sindaco della città, Gianni Giovannelli, "L'anno scorso pensai di non fare nulla in segno di lutto per l'alluvione" ha dichiarato il sindaco "e quest'anno garantiremo lo stesso rispetto per chi ancora si trova in difficoltà. Ma è necessario dare speranza anche agli imprenditori locali che sono i primi a stringere la cinghia. Trovo tante persone e operatori che ci chiedono di far rivivere questa città".