Castelsardo, anche quest'anno, offrirà ai suoi visitatori una notte di San Silvestro coi fiocchi, proponendosi ancora una volta come una delle regine del Capodanno isolano.

Ad accendere dal palco il 14° Capodanno in Piazza, infatti, ci saranno i Litfiba che già due anni fa mancarono per un soffio la presenza a Castelsardo. Lo spettacolo avrà inizio alle 23 con la Band Grog di Joe Perrino, poi, a mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico coi fuochi d'artificio sparati dal castello dei Doria e per finire in bellezza il concerto della rock band di Piero Pelù

Anche Olbia, dopo un anno di lutto per il post-alluvione, vuole riprendersi la scena nell'ultima notte dell'anno e per questo sono stati stanziati circa 100mila euro per portare in città un nome forte del panorama musicale italiano.

Tanti nomi di primissimo piano ma, ancora, nessuna conferma ufficiale. Max Pezzali, Gianna Nannini, Elio e le Storie Tese e Fedez i personaggi di cui si parla per il concerto del Molo Brin. Il capoluogo della Gallura, dunque, tenta il colpo a sorpresa.