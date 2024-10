Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia è intervenuta per l'incendio di un tetto di un capannone nella zona industriale cittadina. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno interessato una parte dell'impermeabilizzazione della copertura in catrame.

La squadra, intervenuta anche con l'ausilio dell'autoscala e dell'autobotte, ha impedito che si propagassero le fiamme all'intera struttura. Non si segnalano feriti. Sul posto presenti anche i carabinieri di Olbia.

Intorno alle 19:30, gli uomini del Distaccamento di Arzachena sono intervenuti sulla SP 160, nei pressi della spiaggia del Principe, per un incidente stradale. Per cause da accertare, due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Gli operatori del Corpo nazionale, oltre ad aver messo in sicurezza i veicoli e lo scenario, hanno collaborato coi sanitari per l'assistenza all'unico ferito, che è stato trasportato all'ospedale di Olbia.