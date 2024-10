"Vi do una bella notizia, credo che sia giunto il momento di autorizzare i senatori a portare i propri animali domestici in Aula". Lo ha annunciato alla convention di FdI a Brucoli in provincia di Siracusa il Presidente del Senato Ignazio La Russa. "Finalmente le riforme che aspettavamo! L'Italia è salva", commenta ironico Carlo Calenda sui social.

"Ho annunciato che prima o poi esamineremo la proposta che mi è arrivata di aprire agli animali domestici alcune aree del Senato - precisa La Russa - e ho visto che Calenda ha detto 'Ah, le riforme che aspettavamo'. Io non sono un maestro ma qualcuno glielo dica a Calenda che le riforme le fa il Governo, il Presidente del Senato al massimo può governare il terreno, le aule. Un po' di buona volontà nel capire le differenze...".

Nella giornata mondiale del cane in ufficio del giugno scorso la senatrice Michaela Biancofiore aveva portato la sua cagnolina Puggy, un carlino di undici anni, a Palazzo Carpegna.

Foto Facebook Ignazio La Russa