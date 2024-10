Dalle prime ore di questa mattina la circolazione ferroviaria risulta fortemente rallentata lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci a causa di un problema tecnico. Lo rende noto Rfi. I treni regionali registrano ritardi e cancellazioni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono attualmente al lavoro.

I problemi si sono verificati da questa mattina alle 7 sulle linee Cagliari - Porto Torres e Cagliari - Golfo Aranci con la circolazione fortemente rallentata per un guasto alla linea a Elmas e a Samassi, nel Cagliaritano. I ritardi sono arrivati a registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 135 minuti, ossia oltre le 2 ore in alcuni casi, come si legge negli avvisi ai viaggiatori pubblicati sul sito di Trenitalia.