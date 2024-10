Dopo la suggestiva cerimonia del passaggio di consegne tenutasi giovedì scorso, a partire da oggi, il nuovo Capo del Compartimento Marittimo di Oristano è il Capitano di Fregata Andrea Chirizzi, proveniente dall’incarico di Comandante in Seconda della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Il Comandante Andrea Chirizzi è originario di Carmiano in provincia di Lecce, dove è nato il 25 Settembre 1980. Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il liceo “G. Banzi Bazoli” di Lecce, è entrato a far parte dell’Accademia Navale di Livorno, frequentando dal 1999 al 2004 il corso di studio ruoli normali del Corpo delle Capitanerie di Porto e laureandosi contestualmente in giurisprudenza presso l’Università di Pisa. Nel giugno 2004 è stato destinato, con il grado di Sottotenente di Vascello, presso la Capitaneria di Porto di Termoli, dove è rimasto in servizio fino a settembre 2013 ricoprendo vari incarichi, in prevalenza di tipo operativo e tecnico. Da settembre 2013 a giugno 2016 ha svolto, nel grado di Tenente di Vascello, l’incarico di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro. A seguire è stato trasferito a Roma quale Ufficiale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in servizio presso la Centrale Operativa Marina Militare del Comando in Capo della Squadra Navale. A settembre 2021 è stato poi destinato, con il grado di Capitano di Fregata, presso la Capitaneria di Porto di Brindisi dove ha svolto vari incarichi, ed in particolare nell’ultimo biennio quello di Comandante in Seconda.

Il Comandante Andrea Chirizzi è abilitato dal 2008 “coordinatore di operazioni S.A.R. (search and rescue) marittime” ed ha inoltre conseguito due master universitari di secondo livello: in “diritto ed economia del mare” presso l’Università di Teramo nel 2006, ed in “studi strategici e sicurezza internazionale” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2020.

Chirizzi è stato insignito della medaglia militare al merito di lungo Comando (bronzo), della Croce d’oro (25 anni) di anzianità di servizio, della Croce Commemorativa per le operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell’ordine pubblico nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, del nastrino di merito per il personale impiegato nell’emergenza Covid-19 e del nastrino di merito per il servizio prestato presso lo Stato Maggiore Marina ed Organi Centrali dipendenti.