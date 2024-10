"Non mi sembra una cosa normale. Il ministro dell'Interno deve stare al ministero a lavorare". Cosi' l'ex ministro Carlo Calenda (Pd) commenta la prolungata presenza del leader leghista Matteo Sardini in Sardegna per la campagna elettorale in vista del voto di domenica per le regionali.

"Fino a ieri ha detto che siamo in una situazione di sicurezza drammatica, che avrebbe rimpatriato in pochi mesi 200 mila clandestini", dice Calenda in un'intervista alla 'Nuova Sardegna' "Nulla di tutto questo e' accaduto. Dovrebbe fare il suo lavoro al Viminale, non stare in giro a fare campagna elettorale permanente".

L'ex ministro dello Sviluppo economico ribadisce le critiche al governo gialloverde sulle scelte di politica estera ed economica: "Io lo considero un disastro", aggiunge nell'intervista alla 'Nuova', in cui parla di "branco di dilettanti allo sbaraglio".

"Ci ha portato lontano dalla serie A dei Paesi europei, con cui possiamo anche discutere e litigare, ma sapendo che si sta in serie A. Il governo fa il lacche' di Orban e Putin, ci copre di ridicolo in tutto il mondo. La loro politica economica ha portato il Paese rapidissimamente in recessione. Secondo me, ci portera' a sbattere nel giro di pochi mesi". Calenda invita poi gli elettori sardi a votare per Massimo Zedda, candidato presidente per il centrosinistra. "Si e' scelto un ottimo candidato, il sindaco di una grande citta'", afferma l'ex ministro. "Questa e' la via giusta, si deve ricostruire una rappresentanza fondandosi sul civismo e su rappresentanti dell'Italia che lavora, produce e studia, come Massimo Zedda.