La vendita di Alberto Cerri , giocatore della Juventus, al Cagliari calcio, è finita nel mirino della Procura di Cagliari per l'ipotesi di reato di falso in bilancio .

Il fascicolo al momento non vede indagati , ma i magistrati del capoluogo si sono attivati ​​sulla questione dopo la trasmissione degli atti dell'inchiesta torinese sulle plusvalenze alla Juventus, come è successo per competenza in varie altre procure italiane.

L'indagine è stata affidata al pool che si occupa di reati finanziari e, stando alle prime informazioni degli investigatori torinesi, la vendita di Cerri al Cagliari, avvenuta il 12 luglio del 2018, aveva generato una plusvalenza di 8/9 milioni , con riflessi positivi immediati sul bilancio della società bianconera.