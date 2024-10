Finisce il tempo di Claudio Ranieri alla guida del Cagliari e ora la squadra è nelle mani di Nicola per la salvezza.

Cambiano molti titolari , per la partenza di Dossena e Sulemana (che portano 15 milioni), il fine prestito di Oristanio e Petagna. Gli inserimenti sono giudiziosi ea prezzo contenuto. LUPERTO presidia la difesa, ZORTEA e FELICI le fasce. Poi ci sono i prestiti, sempre in cooperazione con l'Atalanta: a centrocampo ADOPO darà una mano a Prati e Makoumbou, in attacco PICCOLI farà coppia con Luvumbo.

Cambia volto soprattutto l'attacco perché non ci sarà più neanche Shoumurodov e, soprattutto, dovrebbe partire Lapadula. Ma il club non si vuole fermare qui: è in trattativa con il Napoli per poter confermare Gaetano, che ha lasciato un bel ricordo e vuole ritornare in rossoblù. Nel pacchetto il Cagliari vorrebbe inserire anche CHEDDIRA. Una buona squadra, protetta in difesa dal portiere Scuffet e dall'esperto difensore Mina, a cui sta per aggiungere l'ex atalantino PALOMINO, svincolato, con cui l'accordo è vicino. Formazione attuale (3-5-2): Scuffet, LUPERTO, Mina, Obert, ZORTEA, Makoumbou, Prati, ADOPO, FELICI, Luvumbo, PICCOLI. All.: NICOLA.

Foto: profilo Instagram ufficiale Davide Nicola