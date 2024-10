Vedere in tv una partita di calcio a mezzanotte non è semplice neanche per i tifosi mai in ferie, messi a dura prova la notte scorsa da un’Italia scialba e un pò vacanziera, ma capace di infilare i giapponesi nelle poche volte che questi prendevano fiato durante le scorribande nella porta di Buffon. Che a quell’ora sarebbe stato complicato respingere un sonno incombente già nelle prime fasi della partita era apparso subito evidente. Come ha giustamente detto il ct Prandelli, nei venti minuti iniziali i suoi giocatori non sapeva per quale motivo erano in campo. Spenti loro, dopo i facili entusiasmi subentrati all’incontro vinto contro il Messico, ma brava anche la squadra di Zaccheroni, un allenatore altrettanto bravo che soltanto un campionato italiano può lasciar partire verso lidi remoti che, a quanto pare, gli stanno dando tante soddisfazioni. Le corse dei suoi giocatori però non sono bastate, complice quella sfortuna che si è materializzata con tre pali, occasioni mancate di un soffio e la bravura del portiere italiano, unico superstite di una difesa in vacanza. La sequenza delle reti nel secondo tempo hanno contribuito ad abbassare l’asticella del sonno, con l’aiuto determinante del gioco frizzante dei giapponesi messi in difficoltà più dalla mala sorte che dal gioco dei nostri azzurri. Come si sa, nel calcio non si vince ai punti, ma soltanto in virtù dei gol segnati.L’Italia ne ha fatti di più, accede alle semifinali della Confederations Cup e, dunque, viva l’Italia.