Il Cagliari si prepara all'esordio in campionato domenica sera, alle 20:45 alla Domus contro la Roma e per questo i giocatori passeranno il giorno di Ferragosto ad Assemini .

Ma anche i tifosi sono già in pieno clima serie A: tra abbonamenti e biglietti venduti gli spalti sono già quasi pieni. Quindicimila circa i posti prenotati finora , ormai si va verso il tutto esaurito. I numeri di Coppa Italia (15.870 spettatori contro la Carrarese) sono stati un segnale molto chiaro: intorno al progetto di Davide Nicola ci sono curiosità e interesse.

Per quanto riguarda il campo, è lotta contro il tempo per il recupero di Zortea, sfortunato a una spalla. L'ex atalantino sta cercando di mantenere la condizione limitando comunque i contatti con la zona interessata dal problema alla base del forfait con la Carrarese. Se non dovesse farcela è pronto Azzi. Percorso di riallineamento con i compagni in corso invece per i due difensori sudamericani Mina e Palomino: troppo pochi gli allenamenti con il resto della squadra per poter strappare una convocazione per la gara con i giallorossi. Ma non è detta l'ultima parola. Da valutare anche la situazione di Viola, comunque in ripresa.

Mercato intanto sempre aperto con il Cagliari che cerca il prezzo giusto per riportare in Sardegna Gaetano dal Napoli. È il primo obiettivo, più defilato Casadei. La società di Giulini deve fare anche i conti con le richieste dalla B per Lapadula: in caso di partenza dovrebbe subito cercare un sostituto, magari puntando sul prestito di Cheddira dal Napoli.