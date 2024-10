Un bar e un ristorante chiusi temporaneamente, i titolari multati e 50 persone identificate. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel fine settimana a Calasetta. Ispezionati, con la collaborazione dei militari dialtri reparti della Compagnia di Carbonia e del personale civile dell'ispettorato del lavoro di Cagliari, quattro esercizi pubblici.

In un bar di piazza Belly, gestito da un 47enne cagliaritano, i carabinieri hanno scoperto un 45enne che lavorava in nero. Il titolare dovrà adesso pagare una multa di 2mila euro e il locale sarà chiuso temporaneamente. Stessa sorte è toccata a un ristorante in via Marconi, gestito da un 44enne di Calasetta. In questo caso è stata scoperta una 34enne non in regola con il contratto di lavoro.