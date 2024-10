Intervento dei Vigili del fuoco della squadra del Distaccamento di Cuglieri questa sera intorno alle 18:00, nell'agro di Scano di Montiferro (Or) per il soccorso di un cane in difficoltà.

L’animale era caduto in un vascone con alcuni centimetri d’acqua e non riusciva più ad uscire. Dopo il salvataggio e tante coccole da parte dei pompieri, il cucciolo è stato riaffidato al proprietario.