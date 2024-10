Un marocchino ventottenne, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato picchiato questo pomeriggio, intorno alle 16.30, in zona Sant'Elia a Cagliari, proprio nei pressi dello stadio ed è finito in codice giallo al policlinico di Monserrato. I carabinieri del Radiomobile hanno acquisito le immagini delle telecamere esterne allo stadio dalle quali si vede che un gruppo di ragazzi, presumibilmente della zona, lo picchia. Se il 28enne deciderà di sporgere querela si procederà per percosse e lesioni. Oltre a visionare le immagini i carabinieri hanno sentito anche un connazionale del 28enne che ha assistito al pestaggio.