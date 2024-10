“Vandalica devastazione nella sede della Fondazione Enrico Berlinguer in via Emilia 39 a Cagliari. Presa di mira la sede del Pd e dell'associazione "Mandela". In corso i rilievi della scientifica e delle forze dell’ordine”. Lo fa sapere la Fondazione Enrico Berlinguer.

Sono stati danneggiati porte, finestre e mobili. Messo a segno il raid i vandali sono fuggiti. Il danneggiamento è stato scoperto questa mattina, all'apertura della sede. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e la Digos, che ha avviato le indagini. La polizia di Stato adesso recupererà le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'azione dei vandali. Da accertare anche se chi si è introdotto negli uffici di via Emilia abbia rubato qualcosa.

La rabbia e l’amarezza dei tanti iscritti, del Segretario Piero Comandini e del Presidente Giuseppe Meloni. "Questi gesti vigliacchi ed incivili non fanno bene a nessuno, oltre a danneggiare gli spazi minano la rappresentanza e la partecipazione democratica, valori che ognuno deve assolutamente difendere.

Le Indagini, sulla matrice dell’episodio, sono in corso e faranno chiarezza: "tutte le stanze sono state prese d’assalto, porte scardinate e per terra i vetri frantumati, dubitiamo che chi è entrato sia venuto qui per rubare - dicono il segretario ed il presidente -. Questa è la sede storica e il cuore pulsante del Partito, ora l’obiettivo, appena finite le indagini della digos, è rimettere in ordine e ripartire. Non abbiamo paura di quanto accaduto ma è sicuramente "un gesto vile tutto da leggere”.

“Quello subito dalla sede della fondazione Enrico Berlinguer di Cagliari è un vile atto vandalico – il commento della presidente della Regione Alessandra Todde -. Questi episodi di violenza e intimidazione non solo danneggiano fisicamente gli spazi dedicati alla partecipazione democratica, ma rappresentano anche un grave attacco ai valori democratici e civili che tutti noi condividiamo e difendiamo. Nessuna forma di violenza può essere tollerata o giustificata. Solidarietà e vicinanza ai militanti, ai cittadini e ai volontari che animano quel luogo di comunità e politica così importante per la città”.

Vicinanza anche dal consigliere regionale dei Progressisti Francesco Agus: “Solidarietà agli amici e ai compagni della Fondazione Berlinguer e del Partito Democratico della Sardegna”.

"Le sedi politiche sono luoghi destinati al confronto civile e alla partecipazione della comunità al dibattito, è inaccettabile che subiscano simili atti violenti e vigliacchi. Qualsiasi sia la matrice dell'azione vandalica, la mia solidarietà giunga a dirigenti e militanti del Pd". Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ha commentato l'incursione vandalica che ha danneggiato la sede del Partito democratico in via Emilia a Cagliari.