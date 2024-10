Dopo il pari col Como, il Cagliari si concentra sulla chiusura del mercato prevista per venerdì sera. Poi sabato appuntamento con la prima trasferta di stagione a Lecce. Mina è nuovamente disponibile a fianco a Palomino e Wieteska è tornato in panchina. Per lui è quasi certo l'addio alla Sardegna dopo la trattativa saltata col Palermo.

Makoumbou, tra coppa e campionato, non ha visto l'erba nemmeno per un minuto. Potrebbe rientrare nella trattativa per l'arrivo di Thorstvedt a Cagliari dal Sassuolo o per ottenere la cessione di Gaetano o Barak.

Valigie pronte, pare, anche per Jankto, Hatzidiakos, Lapadula e Pereiro. Se il bomber peruviano dovesse partire, i rossoblù dovrebbero rimpiazzarlo e c'è l'ipotesi Dessers.

"Vedremo se rimpolpare il centrocampo - ha detto il mister dopo la gara con il Como parlando in generale di quello che potrà succedere sino a venerdì - o ascoltare le richieste di giocatori che potrebbero andare altrove per vari motivi. Non ci manca qualcosa, ma potremmo aggiungere qualcosa. Stiamo monitorando la situazione".

E mentre si lavora sul mercato si pensa già alla trasferta di Lecce che è già scontro salvezza.