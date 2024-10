Tragedia nella notte a Cagliari dove, verso le ore 23:30 di ieri, giovedì 20 giugno, è avvenuto un femminicidio.

Luciano Hellies, 77 anni, accusato di omicidio volontario, è stato arrestato per aver ucciso a coltellate, al culmine di una lite, sua moglie Ignazia Tumatis, di 59, in casa della coppia, in via Podgora, nel quartiere San Michele.

A scoprire il dramma e a lanciare l’allarme sono state le figlie dei due che, intuendo quanto accaduto, sono andate dai genitori trovando la madre riversa in una pozza di sangue e il padre in stato confusionale. “Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più”, avrebbe detto l’uomo alle figlie.

Sul posto il personale medico del 118, anche se per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare, e la Polizia che ha arrestato Hellies.