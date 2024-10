Un 31enne del Burkina Faso è stato denunciato dai carabinieri perché in preda ai fumi dell'alcol ha molestato i clienti di un bar in piazza Yenne, a Cagliari, e perché trovato in possesso di un grosso coltello da cucina nascosto nello zaino.

E’ stato il titolare del bar a chiamare il 112. Il 31enne, completamente ubriaco, infastidiva i clienti, rischiando di farli andare via. I militari lo hanno bloccato e perquisito, trovando nello zaino il coltello da cucina con una lama di 13 centimetri. L'arma è stata sequestrata.