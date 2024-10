I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato, nel capoluogo, un 47enne per rapina e violazione di domicilio perché, durante la notte, in preda ai fumi dell'alcol, ha aggredito la ex moglie e la figlia, poi si è scagliato contro la vicina di casa portandole via anche il telefono cellulare.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, ieri sera si è presentato a casa dell'ex compagna di 49 anni. Dopo aver aggredito lei e la figlia di 27 anni, il 47enne si è scagliato contro una vicina di 27 anni intervenuta per aiutare le due donne e le ha portato via cellulare. Sul posto sono subito arrivati ​​i Carabinieri che hanno bloccato l'aggressore.

Perquisendolo i militari hanno trovato arnesi da scasso, oltre che il telefono rubato. Il 47enne adesso si trova ai domiciliari in attesa del processo.