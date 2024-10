Il 18 novembre si celebra in tutto il mondo il "World Pancreatic Cancer DAY", quindi i monumenti e i luoghi di importante interesse pubblico e privato di varie città del mondo verranno illuminati di viola per l’occasione.

A Cagliari verranno illuminati il Bastione di Saint-Remy e la facciata dell'ospedale Santissima Trinità, che aderisce alla campagna di illuminazione promossa dall'Associazione "Nastro Viola".

L'ospedale cagliaritano vanta un team multidisciplinare che da anni si dedica alla diagnosi e cura del Tumore pancreatico in collaborazione con altri ospedali cittadini e del sud Sardegna.

Inoltre, per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, verranno eseguite accurate visite mediche con ecografia addominale. Si potrà prenotare la visita mercoledì 17 novembre chiamando, dalle 8 alle 20, al numero 070 6095949.



In Europa l'incidenza del tumore al pancreas è aumentato tra 1990 e il 2017 di 2.3 volte, rappresentando la quarta causa di morte tra i tumori maligni, destinato nei prossimi anni a diventare la terza. Si stima l'incidenza di 14.000 nuovi casi all'anno.

Solo una piccola percentuale di questi tumori viene diagnostica allo Stadio 1, quando ancora è localizzata al solo organo, ed è quindi più sensibile alla terapia chirurgica. Dopo la terapia chirurgica è quasi sempre necessario effettuare una chemioterapia e, in alcuni casi, anche una radioterapia. Per tutti gli altri casi, non operabili, tutt'oggi le uniche armi sono la chemioterapia e la radioterapia.



Tra i maggiori fattori di rischio ci sono il fumo di sigarette, l'obesità e la vita sedentaria che costituiscono la "triade socio ambientale". A questi si aggiungono fattori alimentari, come un elevato consumo di alcool e di grassi animali, e un basso consumo di frutta e verdura.