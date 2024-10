L’episodio si è verificato intorno alle 12:30, quando gli Agenti della volante della Polizia transitando in Via della Pineta, hanno notato un comportamento sospetto di un giovane straniero, intento ad armeggiare in corrispondenza di un’auto in sosta.

L’uomo, 30enne di origine algerina, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati di furto, alla vista dei poliziotti si è dato a precipitosa fuga verso l’adiacente Via Dexart ma veniva raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Durante il controllo sono stati rinvenuti due coltelli a scatto ed una chiave esagonale a forma di “T”, strumenti usati per forzare gli sportelli delle autovetture.

Lo straniero è stato accompagnato in Questura è tratto in arresto per tentato furto aggravato ed inoltre è deferito in stato di libertà per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

In mattinata si terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.