Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 19:30 poco dopo lo svincolo di immissione sull'Asse Mediano dalla rotatoria di Via Cadello.

Secondo le prime informazioni un'auto bianca ne avrebbe tamponato una seconda, nera, che la precedeva.

Sul posto erano presenti gli operatori del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte, tra le quali pare non ci sia nessun ferito grave e la Polizia municipale per i rilievi del caso.