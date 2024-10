Incidente stradale questa mattina sulla SS 195 all'altezza del km 9+900. Una Peugeot 208, guidata da un 40enne, per motivi in fase di accertamento, ha perso il controllo e ha tamponato una Ford Focus condotta da un 24enne, che era fermo e incolonnato e che dopo l’impatto è finito contro una Hunday Tucson, condotta da un 40enne. Il conducente della Ford è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.