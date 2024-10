È fuggito dal centro di accoglienza di Monastir per mettere a segno alcuni furti, ma durante le sue scorribande, a causa dell'abuso di farmaci e droghe, è svenuto nel balcone di uno degli appartamenti che aveva appena svaligiato. È accaduto a Cagliari e il protagonista è un 21enne algerino denunciato dalla Polizia per furto e ricettazione.

E’ stata una coppia di coniugi 60enni a far scattare l’allarme. Al loro risveglio, aprendo le tapparelle della finestra del balcone hanno trovato il giovane a terra svenuto. Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti gli agenti della Squadra volante. Il 21enne è stato trasportato al Brotzu con assegnato un codice rosso.

Nel frattempo la Polizia ha effettuato un controllo della zona in cui si trova l'appartamento trovando, nascosti dietro un cespuglio, un notebook, un binocolo, un caricabatteria, una torcia e delle mascherine chirurgiche che erano stati rubati nella casa dei 60enni. Risvegliatosi in ospedale, il giovane ha aggredito i medici ed è riuscito a fuggire, non prima di essere entrato nello spogliatoio delle infermiere, rubando del denaro. Durante la fuga ha perso una busta che conteneva orologi, orecchini e altri oggetti rubati che sono in parte già stati restituiti. Il giovane è tuttora ricercato.