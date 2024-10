La Polizia di Stato ha arrestato una quarantatreenne e un ventinovenne in un circolo ricreativo del quartiere Pirri di Cagliari, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, dopo aver effettuato alcuni servizi di osservazione, nella tarda serata di ieri, venerdì 12 luglio, hanno deciso di entrare nel locale.

Davanti al comportamento agitato della coppia impegnata nella gestione dell’attività, che in quel momento stava somministrando bevande ai clienti presenti all’interno, gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione.

I poliziotti hanno così rinvenuto, nel ripostiglio ubicato dietro al bancone, una pochette con all’interno oltre 16 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale vario destinato al confezionamento della sostanza.

In uno dei bagni del circolo, collocato sopra il box di scarico del water, è stato trovato uno specchio con evidenti tracce di cocaina e due tessere in plastica, usate di regola per l’assunzione dello stupefacente.

Nella cassa del locale sono stati trovati poi 250 euro in banconote di vario taglio ed alcuni fogli manoscritti con nomi e cifre, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.

Al termine delle incombenze, i due indagati sono stati accompagnati in casa in regime di arresti domiciliari e il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Oggi, sabato 13 luglio, l’arresto è stato convalidato dal Giudice e nei confronti dei due indagati è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato da quello di permanenza in casa negli orari notturni.