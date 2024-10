Un 31enne originario del Gambia è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, a Cagliari, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso nei pressi di piazza del Carmine mentre cedeva un involucro contenente droga. Una volta perquisito, i baschi verdi hanno trovato 25,4 grammi di marijuana, suddivise in 17 dosi, e 175 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Il pusher ha già affrontato il processo per direttissima ed è stato condannato a quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa con la pena sospesa.

Nei giorni scorsi, inoltre, i finanzieri hanno denunciato tre persone per spaccio e segnalato alla Prefettura 17 assuntori, sequestrando 0,84 grammi di cocaina, 94,12 grammi di marijuana, 28,65 grammi di hashish e 10 spinelli. Dal Comando provinciale di Cagliari fanno sapere che con l’arrivo dell’estate sono stati intensificati i controlli sul territorio.