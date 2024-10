Ha approfittato di un attimo di distrazione della donna che aveva bisogno di soccorso, impossessandosi di un cellulare e di un portafoglio contenente titoli vari e documenti, custoditi all'interno di una borsa, per poi prelevare poco dopo, durante una sosta dell'ambulanza che aveva all'interno la persona soccorsa, la somma di 1000 euro dallo sportello ATM del banco di Sardegna, ubicato all'interno del policlinico universitario di Monserrato.

La querela è stata presentata il 22 maggio ai Carabinieri della stazione di Villanova dalla stessa paziente vittima del furto, una 55enne casalinga residente a Cagliari.

I militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il soccorritore volontario, un 47enne residente a Cagliari, per furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Questi aveva compito il furto sempre il 22 maggio scorso, nel corso di un intervento di soccorso con ambulanza eseguito presso l'abitazione della querelante.

Dopo un’articolata attività investigativa sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il citato nosocomio e le dichiarazioni delle persone informate sui fatti. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare delegata è stato rinvenuto il telefono cellulare provento di furto che è stato restituito alla legittima proprietaria.