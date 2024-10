Al via la sesta edizione della settimana nazionale della Protezione civile in Sardegna. La presidente della Regione Alessandra Todde ha inaugurato l'evento parlando di "Un approccio consapevole al territorio" che "è il primo passo verso la riduzione dei rischi, oggi sempre più frequenti".

"Un cittadino consapevole è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti consapevoli anche in situazioni di emergenza - ha sottolineato la governatrice -. Per questo è importante puntare sulla scuola, la 'Scuola di protezione civile' per operatori e volontari, che sono parte integrante del sistema, ma anche a momenti di formazione per studenti e per le nuove generazioni. Questo è fondamentale per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell'ambiente sotto attacco su vari fronti".

Istituita nel 2019, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre, la Settimana nazionale ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile e favorire un approccio consapevole al territorio, perché l'adozione di comportamenti corretti è fondamentale per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell'ambiente. Da oggi e fino a domenica 13 ottobre la Protezione civile regionale ha organizzato diverse iniziative dedicate a un pubblico vasto, oltre che di settore. Con convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e gli open day per i ragazzi del Servizio Civile Universale. Domenica 13 chiuderanno la settimana i volontari di Io Non Rischio, la campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile.