Un motociclista di 28 anni, Roberto Orlando - come riportato da Il Messaggero -, Carabiniere originario di Palermo in servizio al IX Battaglione, ha perso la vita oggi a Cagliari, in un incidente mortale verificatosi in viale Monastir, all'altezza del civico 254.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, sul quale stanno lavorando gli Agenti della Polizia Municipale.

Secondo le prime informazioni, il 28enne stava percorrendo la via sulla sua moto (una Yamaha) e vicino a lui c'era un altro centauro quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un furgone Ford Transit e, a causa del violento impatto, è stato sbalzato dal mezzo.

Il conducente del furgone si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri, la Polizia Locale e i sanitari del 118. I medici hanno provato a lungo a rianimare il giovane, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Il traffico nella via ha subito forti rallentamenti.