CAGLIARI. Momenti di tensione ieri, nel tardo pomeriggio, nella trafficata Via Roma. Una donna di 43 anni di origini straniere passeggiava davanti alla galleria commerciale “La Rinascente” quando un giovane, di nazionalità marocchina di 23 anni, si è avvicinato per strapparle la borsetta mettendosi immediatamente in fuga verso Piazza Matteotti.

L’episodio non è passato inosservato scatenando indignazione e senso di giustizia nei testimoni, tra i quali due passanti che si sono precipitati all’inseguimento del giovane.

Raggiunta Piazza Matteotti, i tre hanno incontrato un equipaggio delle Volanti, che ha provveduto a intervenire bloccando la fuga e sottoponendo il giovane in stato di fermo.

La borsa, abbandonata dallo scippatore durante la fuga, è stata restituita alla legittima proprietaria. Quest’ultima ha raggiunto i poliziotti, riconoscendo senza alcun dubbio l’autore dello scippo.

Lo straniero è stato quindi accompagnato in Questura in stato di arresto per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattina di oggi si terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.