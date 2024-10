Obiettivo sollecitare un incontro con l'amministrazione, al fine di "rivedere il regolamento dei taxi. Anche per un adeguamento tariffario, siamo ancora fermi al 2017, ma nel frattempo i costi del carburante e della vita sono saliti", ha spiegato Giovanni Frongia di Casartigiani: per questo motivo 60 auto bianche hanno sfilato in corteo a Cagliari da piazza Giovanni XXIII al Comune, in concomitanza con lo sciopero del trasporto pubblico locale.

Un capitolo a parte è quello delle nuove licenze: "Siamo i primi - sottolinea Frongia - a riconoscere che d'estate c'è qualche carenza. Ma non è giusto che i bandi per le nuove licenze siano calati dall'alto e imposti, vogliamo essere coinvolti anche noi". Poi ci sono i problemi di tutti i giorni. Ad esempio quello dei voli che non ci sono più: "Siamo passati dagli 80-100 collegamenti giornalieri estivi - racconta Riccardo Mascia di Confartigianato - ai 22 voli - dice, consultando dal cellulare il tabellone di arrivi e partenze - di oggi. La nostra attività si è drasticamente ridotta, almeno del settanta per cento".

Altro problema: "La segnaletica - spiega Frongia - sui tanti cantieri poco da dire, ci ritroveremo fra qualche mese con una situazione migliore, ma devono essere curati meglio corsie preferenziali, cartelli e tutti quegli accorgimenti che rendono più agevole lavoro e servizio".