La Polizia di Stato ha arrestato un 46anne di Cagliari, pregiudicato, che domenica scorsa si era sottratto a un controllo delle Volanti per poi fuggire via a bordo di un furgone rubato.

Durante l’inseguimento attraverso le vie del centro, il mezzo su cui viaggiava l'uomo aveva danneggiato alcune auto in sosta e aveva rischiato di investire una passante.

Il 46enne era stato riconosciuto dagli agenti dal momento della fuga era ricercato da Volanti e Squadra Mobile.

Nella mattina di giovedì 16 febbraio è stato intercettato sull’Asse mediano a bordo di un’altra auto rubata. Ne è scaturito un nuovo inseguimento a forte velocità che è andato avanti fino alla periferia di Sestu, dove l'uomo ha abbandonato l’auto e si è allontanato a piedi in campagna. Gli uomini della Sezione Reati contro il patrimonio della Mobile lo hanno trovato nascosto dietro a un cespuglio, vicino a una casa colonica.

Sul 46enne pendeva anche un provvedimento di carcerazione del magistrato di sorveglianza di Cagliari e per questo è stato portato nel carcere di Uta. Sarà denunciato anche questa volta per resistenza e per ricettazione.